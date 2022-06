Un quinquagénaire exhibe son sexe près de la plage à Chiny

"Vous prétendez aujourd’hui que vous étiez assis sur un banc et que de votre position, rien d’anomal ne s’est passé, que vous ne pouviez voir que la forêt! Or dans votre déclaration à la police lorsque celle-ci vous a interrogé après la plainte d’une dame, vous avez reconnu que vous regardiez plusieurs femmes en maillot sur la plage, que vous avez légèrement abaissé votre short et avez agité votre sexe!"

"Oui, ça s’est passé comme ça" , finit par reconnaître timidement le prévenu, à voix basse. " C’est parce que mon client a honte par rapport aux faits commis", tempère l’avocate de la défense, MeAnne-Catherine Mignon.

"J’aime bien me toucher en regardant des femmes passer" , a avoué le prévenu aux policiers en 2019 à Chiny.

Sur un parking à Bastogne

Le problème est qu’il a recommencé à se masturber en public, cette fois dans sa voiture sur un parking proche de magasins à Bastogne, en 2021. La police l’a trouvé dans son véhicule avec son bermuda abaissé.

"Je réclame une peine de 8mois de prison contre vous, mais avec un sursis probatoire spécialisé et devant aussi gérer votre souci d’alcool" , requiers la substitut du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot.

Pour la défense, MeMignon souscrit elle aussi à un sursis probatoire complet." Mon client a très peu de loisirs, il travaille beaucoup.Il a le même employeur depuis vingt ans et vit toujours chez ses parents."

Le jugement sera rendu le 11août.