Léglise va investir un million€ de plus dans le réseau d’eau

Léglise va investir un million d’euros de plus dans son réseau d’eau afin de régler toute une série de points noirs qui deviennent de plus en plus problématiques: Wittimont-Gennevaux, Traimont, Nivelet-Habaru (un tuyau sous-dimensionné), Léglise (rues du Chaudfour et des Vieux Prés), Winville-Volaiville (pour régler les problèmes d’eau rouge). Un investissement très conséquent qui figure dans la modification budgétaire soumise au vote, mercredi soir.