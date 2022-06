En ce qui concerne l’extraordinaire, des projets ont été ajoutés, reportés ou révisés. Citons la diffusion du conseil communal, l’achat de modules pour les écoles, les travaux pour les fontaines. "Au niveau des perspectives, il faudra être très prudent car je pense que nous devrons intervenir de manière plus importante pour les entités consolidées comme le CPAS, la Zone de Secours ou la Zone de Police, commente Jean-Pol Hannard. L’évolution de l’IPP pourrait amener des bonnes nouvelles. Et il faut tout mettre en œuvre pour réaliser des économies d’énergie."

Place aux remarques et questions de la minorité. Des remarques sur les gobelets réutilisables ou encore sur la somme consacrée à la Ressourcerie Famenne Ardenne. "Nous avons déjà ce qu’il faut sur le territoire de la Commune avec la donnerie, juge Anne Carrozza. C’est le même concept. Cela représente un euro par habitant. Vous ajoutez un euro à droite, un euro à gauche et cela commence à devenir beaucoup. Mettez-vous à la place du citoyen." Claudy Thomassint précise que des partenariats existent déjà entre la Ressourcerie et la donnerie. À l’ordinaire, la minorité vote oui sauf sur les points liés aux gobelets et à la Ressourcerie où les six conseillers s’abstiennent.

«L’eau, une priorité»

Au niveau de l’extraordinaire, après des débats tendus sur la diffusion des conseils communaux, Yvon Moline a pris la parole sur la réfection des fontaines. "Au départ, le but était de faire une mise en place d’un point d’eau dans chaque village. Sept localités avaient été retenues, commente Yvon Moline. Finalement, on se rend compte que dans ce dossier, le SPW a fait glisser cette mise en place de points d’eau vers des aménagements de fontaine. Ils sont très jolis, c’est très bien, mais il existe un problème car au final, à Maissin, Carlsbourg et Frênes, il n’y aura pas de point d’eau disponible. Or, c’est très important et dommage . Il faudra songer à placer des points d’eau dans les localités afin que les gens puissent s’approvisionner en eau à des coûts nettement inférieurs à l’eau de distribution. Quand je vois ce qu’on dépense pour les kermesses alors que l’eau est un produit de première nécessité… L’eau, c’est essentiel d’autant plus que les coûts de l’énergie ne font qu’augmenter. J’estime qu’il faut valoriser tout ce qui est local. Le bois et l’eau sont deux valeurs très importantes."

Philippe Léonard a répondu. "Tout le monde est triste de l’évolution de ce dossier, indique Philippe Léonard. Par rapport à cela, je pense que la CLDR aurait peut-être pu se positionner de manière plus ferme à l’époque disant que le projet proposé ne correspondait plus à ce qui était proposé au départ. Nous sommes bien conscients de l’évolution des prix.Par rapport aux fontaines, oui, des choses doivent être faites et je suis d’accord avec toi quand tu dis que l’eau et le bois sont des ressources principales. Il ne faudra pas négliger cela, mais pas n’importe comment."

Stéphane Dauvin a indiqué qu’il allait demander qu’un cadastre des points d’eau soit réalisé.

Le vote?Unanimité.