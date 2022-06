Une soirée organisée par les ADL à Houffalize pour rapprocher producteurs et acteurs locaux

Deux temps

Au total, une centaine de producteurs, restaurateurs, propriétaires d’hébergements, commerçants, opérateurs touristiques se sont retrouvés pour une soirée divisée en deux grandes parties. "Dans un premier temps le projet “Artisans des 2 Ourthes” a été présenté, tout comme la plateforme du Réseau paysan qui facilite la logistique entre restaurateurs, commerçants et producteurs. Plusieurs exemples concrets ont illustré ces propos" , explique-t-on du côté de l’ADL Houffalize-La Roche-en-Ardenne. La seconde partie de la soirée, elle, visait clairement la dégustation et la convivialité. Là, les artisans ont montré et partagé leur savoir-faire: du fromage à la glace, de la viande à la pomme de terre en passant par le chocolat, la bière mais également du café ou des cosmétiques à base de safran ardennais.

Deux constats

Le bilan de la soirée? "Il est très positif, aussi bien du côté des producteurs que du secteur touristique. Certains artisans ont déjà reçu des promesses pour de futurs partenariats", ponctue-t-on. De quoi satisfaire les organisateurs qui expliquent que l’événement était né suite à deux constats: la volonté d’acteurs du tourisme ou de l’horeca de s’inscrire dans une démarche de promotion du territoire via les produits locaux et, d’autre part, les résultats d’un sondage qui mettait en avant que les artisans locaux qui souhaitaient collaborer encore plus avec le secteur économique de proximité.