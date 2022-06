Une exposition sur les droits de l'enfants à Vielsalm

À l’athénée royal de Vielsalm, aux Grands Champs, c’est sous la houlette de leur professeur Amandine Dethier que les élèves de 3eGénérales options "Sciences sociales" ont élaboré et mis en place une exposition consacrée à la convention relative aux droits de l’enfant, convention adoptée par l’ONU en novembre 1989. Les élèves ont chacun travaillé sur deux droits. Des droits qu’ils ont décliné sur des t-shirts. Ces derniers seront à découvrir lors de l’exposition par le biais d’une lampe torche. Les droits de l’enfant, eux, seront audibles dans le local d’expo. Un film, entièrement réalisé par les jeunes sera également projeté. L’expo est ouverte au public le 29 juin de 9h à 12h, ainsi que les 1er, 4 et 5 juillet entre 9h et 16h.