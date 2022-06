"Il s’était quelque peu rouillé et grippé avec le temps , précise Josette Deville, échevine du Culte à Houffalize. Il n’indiquait plus le sens du vent, or certains agriculteurs regardent encore l’orientation du coq pour voir le sens du vent pour leurs semis." Sa restauration était donc nécessaire mais a été couplée à d’autres travaux au sein de l’église du village.

L’église rénovée

"Nous en avons profité pour refaire les peintures intérieures de l’église via notre service travaux , poursuit Josette Deville. Une entreprise priée a rénové la toiture et le clocher. Ces travaux étaient nécessaires vu l’état de l’édifice."

Ce chantier aura duré environ un an et coûté à la Commune quelque 100000 € pour la toiture et 900 € pour le coq. Un coq qui, après avoir été béni par le doyen de Houffalize, a pu reprendre sa place sur le clocher de l’église afin de veiller à nouveau sur les habitants du village.