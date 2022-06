Se faire vacciner contre le covid-19 : 7 pharmacies le proposent en province de Luxembourg

Dans le nord de la province, à Tellin, le son de cloche est diamétralement opposé. Éloïse Moreau, la titulaire de la pharmacie Familia, n’a réalisé aucun vaccin. Et pourtant, il y avait bien des patients. "Nous n’avons pas encore vacciné, mais nous avons reçu quelques demandes isolées. En fait, si on ouvre un flacon, il faut faire 5 ou 6 doses pour ne pas gaspiller le produit qui coûte relativement cher.Dans un petit village comme Tellin, les demandes restent sporadiques. Si on ne sait pas les grouper, cela devient vite compliqué" , commente la pharmacienne.

7 pharmacies au total

Pour rappel, le 2 mai 2022, la Wallonie lançait un projet pilote de vaccination dans 26 pharmacies réparties sur l’ensemble du territoire. En province de Luxembourg, 5 pharmacies étaient reprises à savoir: la pharmacie Familia (Tellin), la pharmacie Be’O Naturel (Bastogne), la pharmacie Multipharma (Tintigny), la pharmacie Familia (Virton) et enfin la pharmacie Debor à Marche-en-Famenne.

Ce vendredi 10 juin, l’AViQ a annoncé le renfort de 10 nouvelles officines sur le territoire wallon, dont 2 en province de Luxembourg (la pharmacie Tilmant à Bomal et la pharmacie Bastogne à Florenville). Celles-ci seront opérationnelles dès le vendredi 17 mai.

Étendre à d’autres vaccins

Selon la zone, avec la proximité ou non d’un centre de vaccination et la densité de population, l’affluence varie grandement. À terme, on imagine bien que la volonté des autorités est de permettre aux pharmaciens d’administrer d’autres vaccins comme celui du tétanos ou de la grippe, par exemple. "Cela se fait déjà en France ou en Italie. Personnellement, je trouve que c’est une très bonne idée. Depuis que les Français ont permis aux pharmaciens d’administrer le vaccin contre la grippe, 5 millions de personnes en plus l’ont reçu. Sur une population de 66 millions de citoyens, c’est une avancée plus que significative" , estime Liz Stocks, la pharmacienne de Tintigny.

Modifier la loi

En Belgique, la loi ne permet pas aux pharmaciens de vacciner, sauf pour le Covid-19. À Tellin, on s’attend à devoir modifier sa façon de travailler d’ici 2024. « Je pense qu’on y passera, effectivement. Moi, cela ne me dérange pas, mais il faut bien se rendre compte que c’est une charge de travail supplémentaire, surtout au niveau administratif » , précise Éloïse Moreau.

Et Liz Stocks d’ajouter: "Si la loi passe, c’est une bonne chose. Cela déchargera les médecins et les hôpitaux et cela améliorera la couverture vaccinale. Mais toutes les pharmacies ne peuvent pas se permettre cela. Si vous n’avez pas le personnel, l’espace requis et toute la logistique qui va derrière, cela risque de poser un problème. Si je suis seule au comptoir et à la vaccination et qu’une personne fait un malaise suite à un vaccin, c’est un problème" , avertit la pharmacienne de Tintigny.

Au niveau wallon, l’expérience pilote semble en tout cas porter ses fruits. Selon l’AViQ, la vaccination en pharmacie avoisine aujourd’hui les 20% du total des injections effectuées.