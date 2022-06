Remettre l’usine Ferrero Arlon sur de bons rails : direction et syndicats main dans la main

Suite à la descente du parquet et des inspecteurs de l’ASCA à l’usine Ferrero d’Arlon, la direction et les syndicats se sont réunis vendredi matin pour faire le point. Ces perquisitions sur six sites différents, notamment à l’usine d’Arlon, mais aussi à Bruxelles et au siège de Luxembourg, ont suscité de nouvelles inquiétudes parmi le personnel.