Par rapport au début de l’attaque, c’est clair qu’il y a un mieux. Mais dire qu’on est dans une situation optimale minimaliste, c’est clairement non! On n’a pas un accès optimal au dossier médical. Cela nous handicape beaucoup. Nos secrétaires ne savent toujours pas délivrer un rendez-vous trois semaines après l’attaque. L’accès aux dossiers n’avance pas depuis deux semaines.

La qualité des soins?

Pas optimale, cela demande beaucoup d’énergie. C’est mieux qu’au début, mais la semaine passée, le disque dur était rempli. Il faut savoir que c’est nous-mêmes qui avons trouvé une solution avec «Lux Informatique», une société privée. Nous avons acheté, nous-mêmes, un serveur pour délester les disques. Les cardiologues ont pris cela sur leurs propres budgets. On a pris l’initiative, sinon c’était bloqué!

L’ambiance devient-elle pesante?

Les médecins en ont un peu marre, cela a un caractère pesant. On a comme retour que Vivalia hésite à payer des heures supplémentaires au niveau de l’informatique. On a l’impression qu’ils ont mis beaucoup au début et que, maintenant, on ne met pas suffisamment de personnel pour récupérer l’outil. Pourtant, c’est vital, ce n’est pas du confort. C’est nécessaire pour avoir un traitement optimal du patient. On est à bientôt quatre semaines de l’attaque.