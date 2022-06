Jean-Marc Collette y est cuisinier depuis trois ans et vient de remporter le prix de la meilleure recette au concours Green Deal organisé à Namur, fin mars, pour sa recette de "Tartare de saumon aux pommes et spaghettis de courgettes au pesto" . Il remporte le prix du jury et tant qu’à faire aussi celui du public. Une belle reconnaissance pour ce cuisinier des armées reconverti à la vie civile: "Green deal, c’est vraiment chouette, parce que c’est du soutien au quotidien, des conseils concrets pour concocter des plats plus sains et surtout aussi des formations régulières pour apprendre à limiter son impact sur l’environnement, limiter le gaspillage, favoriser le circuit court. Et c’est dingue ce qu’on peut obtenir comme résultats! Je me souviens encore des seaux de nourriture gaspillée à mon arrivée! Nous avons drôlement réduit le nombre de déchets."

Le prix remporté s’élève à 700 €, qui devraient être investis dans du matériel. Le chef pense déjà à une trancheuse, qui permettrait d’acheter certaines marchandises en entier, comme le fromage par exemple, et de limiter les emballages. À Marche, les bébés sont en tout cas soignés aux petits oignons!