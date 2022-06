Sans possibilité d’être prise par Vivalia, une Athusienne obligée de se faire opérer à Saint-Luc

" Vivalia disait qu’on serait recontacté. Je me suis dit: “Si on ne me téléphone pas, c’est une bonne nouvelle” . La veille de l’opération, j’ai sonné, pas moyen de les avoir. Je me suis alors rendue sur place, on m’a dit que tout était annulé. On ne pouvait pas laisser traîner. C’était la grosse panique, j’ai téléphoné partout. Saint-Luc a accepté de me prendre, l’opération aura lieu le 23 juin. Quand je suis allée à Bruxelles, il n’y avait pas moyen d’avoir accès aux dossiers de Vivalia. Toutes les imageries étaient perdues. »