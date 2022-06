C’était un réel plaisir pour Kamal Mitri, en tant qu’échevin des Travaux de la Ville d’Arlon et aussi habitant ce village, de partager avec pas mal d’anciens élèves de cette petite école rurale, la transformation de l’ancienne école de Guirsch en "Maison du village de Guirsch et d’Heckbous". Ce village qui a vu en 2002 son patrimoine bâti classé comme ensemble architectural de grande valeur.

On pouvait percevoir, chez certains villageois de Guirsch, une nostalgie à la disparition de l’estrade au fond de la salle, le grand tableau noir et le fameux poêle au milieu de la salle. C’est en effet en ce bâtiment que de nombreuses générations d’enfants ont appris à lire, à écrire et à calculer. Ce bâtiment scolaire avait été conçu en 1892 par l’architecte provincial Van De Wyngaert à l’initiative du collège communal de Guirsch.

Si les années ne lui ont pas volé sa beauté patrimoniale, la fonctionnalité du bâtiment et les normes de sécurité ne répondaient plus aux besoins actuels d’une maison de village dont les activités étaient appelées à se diversifier.

Deux grandes salles polyvalentes

Le collège communal a désigné Jacques Davin architecte, du bureau Arche Claire, auteur de projet pour la transformation. Des réunions préparatoires avec les membres du cercle ont en lieu afin de cerner les besoins. Les travaux ont été attribués à l’entreprise Hons de Saint-Hubert, et ont débuté en janvier 2019.

L’échevin des Travaux a précisé: "Nous avons réalisé la consolidation des charpentes, le renouvellement des châssis, l’isolation thermique de l’intérieur, une dalle qui sépare les deux niveaux avec des tirants à l’intérieur de la dalle pour remédier à des fissures dans la façade arrière, une nouvelle cuisine équipée semi-professionnelle, un monte-charge, des rampes PMR, des sanitaires à chaque niveau et un nouveau système d’égouttage, une grande salle pouvant accueillir 80 personnes assises, une réparation des pierres de la façade avec crépis et peinture, une salle à l’étage pouvant être dédiée à un club de jeunes…" Le décompte final des travaux s’élève à 409445 €.