Le bar « Le Celtic », QG des supporters de l’Excelsior Virton, de retour dès ce mardi 14 juin !

On garde l’âme du Celtic

Au niveau du mobilier et du matériel, les deux gérants ont gardé celui qu’ils utilisaient avant la crise. De nouvelles chaises ont néanmoins été commandées et le comptoir a bénéficié d’un petit lifting. À quelques jours de la réouverture, mère et fils commencent à sentir la pression monter. « Oh oui! Plus les jours passent et plus le stress monte! On a encore quelques finitions à faire, la mise en place aussi. Nous attendons encore des livraisons » , soupire Axel Moulu. Le Celtic sera ouvert tous les jours, sauf le mardi, à partir de 8h. La fermeture dépendra de l’heure légale imposée par la Commune de Virton.

Soirées musicales

Chaque mois, au minimum, les clients pourront apprécier une soirée musicale ou une animation inédite. Une ambiance qui a manqué à Nadia. « L’envie de retrouver les gens m’a donné le courage de faire ces travaux avec mon fils. Sinon, je pense que j’aurais vendu ou loué le bâtiment » , ajoute-t-elle. Dans un futur plus ou moins proche, Nadia et Axel souhaitent aussi rénover l’étage et la terrasse extérieure pour proposer, comme autrefois, une petite restauration rapide.

On cherche des étudiants!

Notons que mère et fils sont à la recherche d’étudiants pour assurer le service durant la saison estivale. « Les jeunes qui souhaitent nous rejoindre peuvent nous envoyer un C.V. via notre page Facebook " , précise Axel. La carte du bar évoluera en fonction des préférences des clients. Mais l’objectif final, c’est d’offrir la possibilité de goûter à une vingtaine de bières locales. Rendez-vous donc le mardi 14 juin, dès 17h, pour découvrir tout cela!