«La surcharge de travail est bien plus lourde»

Mercredi, direction les étages, un peu de gymnastique comme les infirmiers le font pour chercher protocoles papier ou analyses. Le bug pénalise les soignants.

À la radiologie, on fait la file. Le personnel, debout, avec de grands tableaux sur papier. Le monsieur devant nous n’aura pas son scanner. "Désolé, il n’y a pas encore de rendez-vous". Le sourire de l’employée déminera, mais le patient va devoir l’être, patient.

En pneumologie, c’est un " oh la, la, la " qui vous accueille. " Regardez le tas de papier à trier". En orthopédie, on explique faire ce que l’on peut. En maternité, motus et bouche cousue.

On se serre les coudes

Dans un autre couloir, on croise une infirmière: " Je viens de descendre deux fois au labo, le tube ne marche pas". Sa collègue regrette

"n’avoir aucun ordinateur, à la base, on en a huit. On n’a aucune donnée informatique, on se fie à la parole du patient. On fait tout ce qu’on peut. La surcharge de travail est beaucoup plus lourde".

Plus de tension entre le personnel? "C ela n’arrange pas les choses, après le Covid et le manque de personnel. On vérifie si le collègue a bien noté ". L’impression globale: les gens se serrent les coudes.

«Oui, on en ch…»

En cardiologie, une infirmière prépare des médicaments: " À la guerre, comme à la guerre, oui, on en ch… (sic) un peu plus! Tant que le patient a ce qu’il faut" . Dans le bureau des consultations, on demande à parler à un cardiologue. " Allez-y docteur! ". Façon de dire: soyez notre porte-parole. Le cardiologue Ernst dira son impatience (lire ci-contre). En gériatrie: un ordi pour les 24 chambres selon le docteur Cailleteux: " On n’a pas accès aux imageries, on doit aller embêter les radiologues en bas ou on reçoit le protocole mais sans les images" .

Au labo, le pharmacien Hougardy se réjouit que le système Linux n’ait pas été touché: "25% des ordinateurs fonctionnent et 80% des serveurs. On travaille à 60% de la capacité."

Le gastro-entérologue Mokkadem est sur le chemin de l’imprimante: " C’est compliqué, chacun fait de son mieux. Les informaticiens se coupent en dix pour satisfaire tout le monde, mais n’y arrivent pas. J’ai mis en place une boîte mail sur Gmail, j’ai ramené mon ordinateur personnel pour être en contact avec l’extérieur par la 4G ". Quant à la question de savoir si Vivalia a payé la rançon, le spécialiste de clôturer: " Quand on connaît comment les hackers fonctionnent, la réponse est donnée, ce n’est pas le plus important, ce sont des infos émotionnelles, le plus important est qu’on soit fonctionnel!"