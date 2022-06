La CSC charge la Commune d’Etalle qui se défend

La tension reste à son comble entre la CSC et la Commune d’Etalle. "Les lignes ne bougent pas pour le personnel communal", dit la CSC qui explique que les statuts administratifs et pécuniaires du personnel, pour qu’ils soient applicables, doivent être négociés entre l’employeur et les organisations syndicales: "Les statuts du personnel communal d’Etalle sont en négociation depuis 2010. Cela fait plus de 12 ans."