Déséquilibré par son chien, un touriste flamand dévale 40 m de ravin à Durbuy, un miraculé!

Déséquilibré par le chien qui le tirait sur un sentier escarpé de la rue des Crêtes à Durbuy, un touriste néerlandophone a glissé et dévalé un talus abrupt sur pas moins de 40 mètres. Il était au fond, au bord d’une paroi rocheuse, debout sur ses jambes, quand les pompiers ont pu le localiser. Mais impossible pour lui de remonter seul. Deux pompiers ont descendu le talus en rappel pour récupérer le miraculé qu’ils ont remonté, sur ses jambes, aidé par les pompiers et d’un treuil. Il s’en sort avec des égratignures sur tout le corps, mais n’a même pas dû être hospitalisé. Mais il a eu beaucoup de chance que d’autres randonneurs l’ont vu chuter et appelé les secours. Des touristes attablés au centre-ville l’ont aussi vu dégringoler et ont également appelé les secours. J.-L. H.