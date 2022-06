Toutes les animations se dérouleront sur la place de Gribomont et la salle du Rivoli. Le vendredi 10 juin, aux alentours de 19h, place à l’apéro suivi d’un bal années 80 animé par le DJ Benouh avec entrée gratuite. Le samedi 11 juin dès 13h, ce sont les jeux intervillages qui débuteront. Il reste des places à pourvoir. Contact: 0471 42 09 17 ou sur la page Facebook du club des jeunes de Saint- Médard. Dès 22h, on retrouvera le DJ Benouh pour l’animation d’un bal avec entrée à 3 €. Le dimanche 12 juin, les manèges tourneront sur la place de Gribomont et la plaine de jeux contiguë sera ouverte ainsi que le bar de la salle du Rivoli.

Aux côtés des quelques membres du club de foot, le CDJ de Saint-Médard composé d’une belle bande de jeunes conduite par son président Nicolas Arnould, tous motivés pour redonner cet air de fête à la localité.

Une union de raison

Si dans la plupart des cas lors d’une manifestation festive, ce sont plus souvent les aînés qui viennent en aide aux plus jeunes, ici à Saint-Médard, on se trouve dans la situation inverse.

Voilà trois ans, le club de football de Saint-Médard mettait les clés sous le paillasson faute de combattants. Quelques bénévoles venus de Neufchâteau ont relevé le défi cette année d’aligner une équipe réserves pour redémarrer l’activité sportive. Le FC Herbeumont était porté sur les fonts baptismaux. Claude Hennuy mesure les efforts déjà fournis et à venir pour relever ce défi et mesure aussi la chance de pouvoir compter sur le dynamisme des jeunes pour mener à bien ces trois journées de kermesse locale.

Un premier pas est donc posé pour reprendre l’activité footballistique dans la commune d’Herbeumont.