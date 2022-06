350 km de réseau vélo dans le Parc Naturel des Deux Ourthes

La province balise également

Les six communes du PNDO, que sont La Roche, Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne, Houffalize et Gouvy, se retrouvent donc connectées grâce à ces différents tronçons. Mais des liens avec d’autres réseaux du genre peuvent déjà être établis grâce à l’aide de la province. " Nous venons de baliser les quatre communes du nord, à savoir Vielsalm, Manhay, Erezée et Rendeux, ce qui permet de faire la liaison entre le PNDO et les offres similaires que l’on retrouve en province de Liège ou le réseau Famenne à Vélo ", note Gilles Bissot, agent provincial en charge des points nœuds. Mais la province ne compte pas en rester là vu qu’elle planche maintenant sur un balisage plus large sur l’ensemble de son territoire. " Il nous reste une trentaine de communes à baliser, reprend Gilles Bissot. En collaboration avec les syndicats d’initiative et les maisons du tourisme, nous voulons proposer une offre cyclo de 2500 km avec 530 balises points nœuds. "

Devenir un incontournable

Avec un tel outil, la province espère donc devenir un acteur majeur dans cette offre touristique déjà très développée ailleurs en Wallonie mais aussi en France. " C’était un manque au niveau provincial, concède Gilles Bissot. Avec ce réseau, qui va relier les territoires entre eux mais aussi renseigner les attractions ou les hébergements, on doit devenir un incontournable dans le dynamique vélo touristique. "