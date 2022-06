Fanny est là depuis le début de l’aventure. Avec ses 3 collègues et sous la supervision d’Aurélie, elle assure l’accueil de 14 enfants dans des espaces lumineux et spacieux: "Ce statut de crèche a permis l’aménagement d’un nouveau local. Le rez-de-chaussée offre un bel espace de jeux et de repas et au premier étage, nous avons trois chambres et un bureau. Les enfants viennent d’On, mais aussi de Marche, Rochefort ou encore Tellin et les parents apprécient l’esprit familial de la crèche."

Un des meilleurs taux de couverture

Pour André Bouchat, bourgmestre de Marche, c’est une belle réussite: "Avec 59,4%, Marche a un des meilleurs taux de couverture de la province du Luxembourg. Elle est dans le top 2. Et ce n’est pas fini, grâce aux subsides, nous allons pouvoir créer une nouvelle crèche au centre de Marloie (Ferme Sépul)." Il ajoute: "Marche doit tout faire pour faciliter la vie de tous ses travailleurs et que le manque de place constitue un véritable frein à l’emploi ce et à la formation."

L’enthousiasme du bourgmestre sera cependant légèrement nuancé par Jean-François Pierard, échevin de la Petite enfance, quand il précise: "Oui, nous sommes dans le top, mais attention, les chiffres sont trompeurs. 91 enfants sont encore en liste d’attente chez les accueillantes privées et les crèches n’ont plus de place avant novembre 2023. Ce taux de couverture prend en compte le nombre d’enfants de 0 à 3 ans domiciliés à Marche, mais ne tient pas compte du fait que des enfants viennent aussi d’ailleurs, parce que les parents travaillent à Marche." Selon lui, ce calcul est faussé et pourrait faire perdre à la ville, trop bien placée, la possibilité de bénéficier de nouveaux subsides pour accroître le nombre de places. "Il faudrait que l’ONE élargisse ces critères." , conclut-il.

La Région wallonne veut encore ouvrir 3143 places. À Marche, 4 espaces co-accueil suivront bientôt l’exemple d’On et la Ville fera tout pour augmenter encore la capacité d’accueil.