Les éditions Weyrich de Neufchâteau, présentes au Congo depuis 2010 ont accueilli le roi Philippe et la reine Mathilde à Kinshasa

Mercredi, il a accueilli le couple royal à Kinshasa dans l’ancien bâtiment de la société belge Texaf Bilembo, devenu un centre culturel dans la capitale congolaise. Olivier Weyrichl collabore avec cette société installée depuis 97ans dans ce pays, pour la réalisation de manuels scolaires qui apprennent aux élèves congolais à agir pour la sauvegarde de leur forêt, un sujet qui a fait l’objet d’une bonne partie du discours du roi Philippe devant le parlement Congolais. Le couple royal s’est intéressé de près à ce manuel intitulé SOS Planète Congo qui sortira aussi en version bilingue français-lingala avant sa sortie en français-swahili à destination des enfants des villages éloignés des villes. Plus on s’éloigne des centres urbains moins on parle français.

«Pas moyen d’imprimer un livre dans un pays tropical»

Olivier Weyrich, à quand remonte cet intérêt pour le Congo?

Lors d’une rencontre avec Alain Huart, grand spécialiste de ce pays, qui cherchait un éditeur pour son livre Congo, pays magnifique. Nous étions en 2008. Le livre est sorti en 2010 et ce fut le début d’une aventure qui a pris de l’ampleur et donné naissance à notre collection Africa qui compte un grand nombre d’ouvrages sur ce vaste pays et qui aborde des thèmes allant des colonies aux préoccupations plus modernes, en passant par l’écologie etc.

Depuis la Belgique, on a l’impression que le Congo est un pays fermé. Avez-vous déjà été victime de censures ou de remarques sur le contenu d’un de vos livres?

Non. Pourquoi? Ce pays, et cela s’est amplifié depuis l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, est un pays libre, contrairement aux idées qu’on en a chez nous.

Vos autres livres, en dehors de la collection Africa, se retrouvent-ils aussi en librairie là-bas?

Oui, mais le livre reste un produit de luxe car la préoccupation au quotidien des Congolais, c’est de se nourrir, d’envoyer leurs enfants à l’école. Il y a très peu de livres dans les chaumières.

Avez-vous développé une activité sur place?

Non. Tout est géré, depuis la conception jusqu’à la réalisation, à Longlier. C’est moi qui me déplace trois à quatre fois par an. Il faut être présent, sinon on est vite oublié.

Et l’impression des livres se fait-elle sur place?

Non. C’est extrêmement compliqué, d’un point de vue technique, d’imprimer un livre cartonné et relié dans un pays tropical en raison du climat trop humide pour le papier. Tout est imprimé en Europe.

Comment s’effectue le routage?

Par bateau. Il faut compter trois mois pour que cela arrive en bibliothèque ou chez les libraires, en comptant le temps du dédouanement.

Vous avez reçu le couple royal mercredi après-midi. Que vous ont dit Philippe et Mathilde?

Mon rôle se limitait à leur présenter nos manuels scolaires (lire ci-dessous). Le protocole nous interdisait de leur poser des questions. Par contre, ils ne se sont pas privés d’interroger les jeunes élèves qui étaient là. Nos souverains étaient très intéressés, d’autant plus que le roi venait de consacrer une grosse part de son discours sur l’urgence pour la planète et l’Afrique de sauvegarder la forêt congolaise.

Qu’avez-vous pensé des regrets du roi concernant notre passé colonial?

Ce qui a été fait, il faut l’admettre. Maintenant, on est dans une époque où l’urgence absolue est de s’occuper des périls climatiques. La forêt, la plus grande richesse du Congo, est menacée; c’est un enjeu climatique énorme. En cela, la Belgique a un grand rôle à jouer en matière de coopération car elle possède une très grande expertise du Congo. Des Belges connaissaient mieux ce vaste pays que les Congolais eux-mêmes qui y voyagent très peu.

Les Congolais sont aujourd’hui en très bons termes avec notre pays. Pour eux, nous restons leurs cousins.

Et vous, quels sont vos regrets?

Je pense que la grosse erreur que nous avons commise, c’est de n’avoir pas formé d’élites congolaises. Si nous l’avions fait par le passé, le pays n’en serait pas là aujourd’hui.