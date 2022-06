Jéhonville : les blocs sur le chemin forestiers seront évacués

La semaine dernière, nous relations un déversement de blocs de pierre en pleine forêt du côté de Jehonville (Bertrix). Des tonnes de déchets inertes sur plus d’une centaine de mètres. Après quelques jours d’enquête, le Service Public de Wallonie (SPW) est en mesure de donner davantage d’informations à ce sujet. "Après vérification, il apparaît qu’il y a bien eu effectivement une incompréhension entre le Département Nature et Forêt (DNF) et l’entrepreneur sur ce qu’il y avait lieu de pouvoir déverser. L’entrepreneur va venir dans les meilleurs délais recharger les blocs de béton et briques pour les évacuer correctement. Le chemin sera remis en état avec des matériaux naturels", a souligné Nicolas Yernaux, le porte-parole SPW. De quoi donc ravir les nombreux promeneurs et amoureux de la nature.