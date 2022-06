Des roseaux pour traiter les eaux de Rosières

Une station particulière puisqu’elle utilise un filtre planté de roseaux. C’est la 4e du genre, amené à se développer, en province de Luxembourg. Et c’est grâce à la présence de la moule perlière, espèce « parapluie » (qui protège d’autres espèces) et protégée qui avait presque disparu en Wallonie, que cette station ayant une capacité de 550 équivalents-habitants (EH) a vu le jour. Le projet avait ainsi été retenu par la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du « Mécanisme de financement du capital naturel », octroyé Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), qui finance à 100% le coût de 780000 € HTVA. Cela explique aussi le choix de ce type de station, qui a également l’avantage d’être peu énergivore et bien intégrée dans le paysage, tout en favorisant la biodiversité. » Ce dispositif convient aux petites stations , a informé Quentin Neulens, chargé du projet pour Idélux-Eau. Ce n’est plus le cas une fois que la capacité dépasse 550-600 EH car cela prendrait trop de places et, au niveau hydraulique, cela arriverait dans des aspects trop critiques. Au niveau de l’efficacité, c’est similaire à une station traditionnelle. » Force est de constater qu’au niveau visuel, cette station est plus identifiable par son portail que par ses installations, comprenant principalement trois bassins plantés de roseaux, servant de filtres, pour une superficie totale de 825m2. « Tout est géré par des automates et des pompes, avec des systèmes d’alertes qui préviennent en cas de danger , a ajouté Quentin Neulens. Au niveau de l’entretien, il faut faucarder les roseaux une fois par an.Et une fois tous les 10-15 ans, il faut enlever la couche de boue du fond qui s’accumule. » Il est aussi bon de savoir qu’en cas de besoin, si la station traite 82,5 m3 par jour en temps normal, elle peut monter jusqu’à 330 m3.

4 nouvelles stations?

Enfin dans les chiffres toujours, signalons que c’est la 96e station réalisée par Idélux-Eau et la 2e dans la commune, après celle de Vaux-sur-Sûre ouverte en 1996. Mais pas la dernière puisque Idélux-Eau a motivé l’intérêt de la création de 4stations dans la commune auprès de la SGPE, pour le plan d’investissement 2022-2027: à Bercheux, Juseret, Lescheret (situé sur le même bassin de la Moselle, où la moule perlière est présente) ainsi qu’à Sibret (bassin de l’Ourthe). « Ce plan n’a pas encore été validé par la SPGE, précise Fabian Collard, directeur général d’Idélux. Si cela se concrétise, il faudra tout de même attendre plusieurs années pour les voir sortir de terre. » Cela permettrait d’équilibrer un peu le taux de la population en assainissement collectif.Actuellement, 51,3% sont en assainissement individuel. « C’est deux fois plus que la moyenne provinciale et quatre fois plus que la moyenne régionale, cela s’explique par la géographie et la diversité de petites entités dans cette commune, a complété Bertrand Lejeune, directeur technique d’Idélux-Eau. Il est impossible de construire une station pour tous les villages. » La plus grosse de ces 4 stations serait Sibret avec 1000 EH, soit plus que celle de Vaux-sur-Sûre (700). D’ici là, les citoyens sont invités aux portes ouvertes de la station capère, située rue des Fournières, le dimanche 12 juin de 10h à 12h.