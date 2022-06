87000 € d’héritage capté par la voisine à Libramont: 10 mois avec sursis

La juge Françoise Hertay la condamne à dix mois de prison avec sursis total, dans l’espoir d’un amendement. Dix mois c’est ce qu’avait requis le procureur de division, ainsi qu’une amende de 1600 €. La Libramontoise échappe à l’amende, afin de privilégier le remboursement des sommes dues aux parties civiles.

Comme de fait, la prévenue va devoir verser la somme de 87262 € à la succession, le vieux monsieur étant décédé en août 2021. Ainsi qu’une indemnité de procédure de 3900 €.

Un monsieur qui n’avait plus vu ses deux filles depuis une vingtaine d’années et qui a toujours clamé qu’il ne voulait rien leur laisser.Finalement, elles toucheront donc une large part d’héritage.

L’avocat de la défense, MeVincent Ghislain, s’en était d’ailleurs offusqué: " Cette constitution de partie civile est une ultime injure à la mémoire du défunt. Monsieur avait la volonté farouche de déshériter ses enfants, cela ressort des différents témoignages. Imaginez qu’il ne soit pas décédé, est-ce qu’il aurait réclamé contre sa voisine? Je ne le pense pas. "

Le préjudice aurait pu grimper à 152000 €

La Libramontoise rendait des services à son voisin: elle faisait ses courses, cuisinait, s’occupait de son ménage… et aussi des comptes et des factures.Entre mars et novembre 2020, elle a dépensé 25000 € en achat divers pour elle et sa famille, et reçu 62000 € via des retraits bancaires ou des virements. Une somme colossale.

Qui plus est, lors de la perquisition effectuée chez la prévenue, les enquêteurs découvriront un ordre de virement d’un montant de 65000 € et un document de donation de la voiture du vieil homme, alors qu’il était en maison de repos et complètement désorienté à cette époque. Un état de confusion qui remonte à plusieurs mois selon divers témoignages du médecin traitant et d’infirmières à domicile.

" I l n’est pas crédible que si proche de son voisin, elle ne se soit pas perçue de son état de faiblesse et de l’altération grave de sa capacité de discernement, note Françoise Hertay dans son jugement. Les paiements, virements et retraits effectués par la prévenue ont gravement porté atteinte au patrimoine de monsieur et il ne fait aucun doute qu’elle a sciemment abusé de son état de faiblesse et obtenu des largesses pécuniaires pour elle et sa famille. La hauteur du montant total perçu révèle également l’existence de l’abus et la gravité de l’atteinte portée au patrimoine de la victime. "

La trentenaire était également poursuivie pour fraude informatique, en l’occurrence pour l’utilisation abusive d’une carte de banque. Elle a été acquittée de cette prévention au bénéfice du doute.