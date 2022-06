4,5 milliards€ en 20 ans pour l’assainissement de l’eau en Wallonie

Des aides pour l’épuration individuelle

Quant à l’assainissement autonome, il représente, lui, 22,8% de l’épuration en province de Luxembourg. Bien consciente de l’importance de ce type d’assainissement, la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a mis en place, en 2018, la Gestion Publique de l’Assainissement autonome (GPAA), qui comporte plusieurs missions: l’octroi de primes à l’installation des systèmes d’épuration individuelle, l’intervention dans les frais d’entretien et la prise en charge des vidanges.Ainsi que le contrôle des installations.Autre mesure, depuis le 1er juillet 2021, les nouveaux bâtiments doivent obtenir la certification CertIBEau. Idélux-Eau intervient en support des Communes, pour la remise d’avis et le contrôle à l’installation et au fonctionnement des systèmes d’épuration. "Cet accompagnement est une nécessité, particulièrement pour les petites Communes" , a souligné le bourgmestre de Vaux-sur-Sûre Yves Besseling.

La SGPE, qui a investi plus de 4,5 milliards€ ces vingt dernières années pour doter la Wallonie d’unoutil performant, compte poursuivre des efforts conséquents pour aider à l’assainissement de l’eau et pas seulement via les stations d’épuration. "Après s’être axés sur les grosses entités, nous nous focalisons désormais sur les zones rurales, a noté Alain Gillis. Nous allons aussi affiner notre regard sur les différents maillons de la chaîne.Nous savons que les Communes manquent de moyens financiers et/ou humains pour gérer les égouts. Une de nos priorités pour les années à venir est de les aider. Pour cela, nous devons réaliser un cadastre complet des égouts et c’est encore loin d’être fini. Cela permettra de prioriser les interventions.5 millions€ sont prévus cette année et cela va augmenter pour attendre 15 millions€ par an de 2024 à 2030."