Ils sont restés quatre jours à Athus, où, disent-ils, la population s’est montrée très intéressée, a amorcé les discussions. "On sent que l’on apporte quelque chose, on n’a pas du tout l’impression de vivre dans un ghetto!" commentent ceux qui ont pour objectif de végétaliser l’urbain.

La nature c’est leur dada: ils utilisent pinceaux, brosse et peinture acrylique moins polluante et aux résidus réduits plutôt que des bombes aérosols. Demain, ils seront en Allemagne puis retourneront en France.

Cette démarche a été mise en œuvre par l’ADL d’Aubange, sur proposition de la Ville qui a réservé un budget global de 36000 € pour animer la ville. Ils ont été sélectionnés suite à l’appel à projet lancé par le jury communal. D’autres œuvres, parmi les 80 propositions reçues, sont déjà sélectionnées pour voir le jour sur la rampe et l’escalier qui conduit à la place du Brüll (fin août) puis sur l’immeuble réservé aux "initiatives local d’accueil" (ILA), également rue de Rodange (septembre). Mais la plus prochaine réalisation, plus monumentale aussi, sera concrétisée sur la façade ce la bibliothèque Hubert Juin, en juillet! L’opération pourrait devenir récurrente et à terme avec déjà l’ouvre de Pablito Zago qui depuis septembre 2020 décore la façade du centre culturel l’idée d’un parcours d’art urbain pourrait être envisagé à Aubange.

On peut suivre les artistes sur Facebook et instagram: "phayamproductions".