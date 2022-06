Trop de logements sociaux à Paliseul ? Le débat tendu entre Anne Carrozza et Claudy Thomassint

François Lagneau se demande si "quelque chose était prévu pour les sanitaires pour tenir la route?"

"Cette question n’a pas été abordée, mais elle est pertinente, in dique Claudy Thomassint. Mais, c’est la surpopulation des classes qui pose problème. Le nombre d’enfants ne changera pas."

"Ont-ils un projet d’extension? Car les modules, ce n’est pas un confort pour les enseignants ni pour les enfants. De plus, la cour de récréation va être réduite" , notent Anne Carrozza et Yvon Moline.

Le Collège a terminé en faisant remarquer que "dans ce cas, la situation permet de se retourner rapidement et aussi bien l’école que les parents sont demandeurs.." Au final, le point a été approuvé à l’unanimité.

700 heures de sport

Échevin des Sports, Stéphane Dauvin a dressé le rapport d’activité 2021 pour la RCA. "L’année a encore été perturbée par le Covid, mais malgré cela, nous ne sommes pas restés les bras croisés, indique l’échevin paliseulois. Pas mal d’activités ont vu le jour en 2021 comme l’aquabike, l’aquagym ou encore des cours de psychomotricité pour les enfants. Nous avons aussi reçu le sport Adeps Tour en juillet. Pendant les vacances d’été, deux stages ont été organisés. Nous avons aussi mis sur pied un stage avec le PCS. Sans oublier des initiations trail et VTT." Au total, ce sont environ 800 sportifs qui fréquentent le centre sportif. " Huit clubs utilisent les infrastructures de façon récurrente. Quatre autres clubs s’ajoutent en hiver, poursuit Stéphane Dauvin. Cela représente environ 800 affiliés et plus ou moins 700 heures de pratique sportive. Par ailleurs, nous avons lancé un concours pour la création d’un logo et nous avons entré le dossier de reconnaissance comme Centre Sportif Local. Nous avons aussi relancé le dossier de rénovation du hall."

En fin de séance, Anne Carrozza a exprimé son mécontentement par rapport à un point discuté au Collège. "Je vois que vous envisagez de répondre à un appel à projets concernant la création de logements sociaux avec le Foyer Centre-Ardenne, indique Anne Carrozza. Vous allez proposer des terrains à l’espace Solmon. Je suis choqué de voir qu’on proposerait cela au Foyer Centre-Ardenne alors que nos jeunes cherchent des terrains pour rester sur la commune. J’estime que nous avons le quota pour les logements sociaux Moi, j’habite dans le centre de Paliseul. Et il ne faut pas se faire bouffer. Il faut savoir gérer le social. Ici, on cadenasse deux terrains communaux à bâtir. Je suis triste pour nos jeunes et nos citoyens. Nous avons des jeunes qui travaillent et vivent moins bien que ceux qui bénéficient de logements sociaux. Vous avez une ZAC à la Gare, utilisez là."

Caudy Thomassint a répondu "que sur 2200 habitations, nous avons 70 logements sociaux. Nous sommes bien en dessous des normes. On risque, dans un avenir peut-être pas si lointain, de se faire déclasser des logements sociaux existants. Nous devons anticiper. Des logements sociaux, nous devons en avoir. Il faut arrêter de caricaturer le social. On ne peut pas mettre des logements sociaux dans le village à cause de la mobilité, ce n’est pas moi qui le dis. Peut-être que dans dix ans, ce sont nos jeunes qui pourront vivre dans ses habitations. "