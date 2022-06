Pas de sursis pour la société Burgo

La cour d’appel de Liège a condamné la société Burgo Ardennes SA, située à Virton, à une amende totale de 45000 euros ferme à la suite d’un grave accident de travail qui s’est déroulé au sein de ses installations en 2015. En première instance, le tribunal correctionnel de Marche avait accordé un sursis pour une partie de l’amende (18000 €). La cour a réformé ce sursis partiel. Le 29 mai 2015, un ouvrier qui travaillait pour le compte de la société Serti, a fait une chute dans une fosse récoltant de la vapeur légèrement surpressée qui contenait de l’eau liquide à plus de 90 °C. D’après les témoignages recueillis par l’inspecteur du contrôle du bien-être, la victime et un de ses collègues étaient chargés d’une intervention qui avait pour but la réparation d’un coude fissuré d’une tuyauterie de condensats. Le travailleur a glissé sur la première marche de l’escalier d’accès à la fosse et est tombé dans l’eau bouillante. Une chute qui lui a occasionné des brûlures aux 2eet 3edegrés sur la partie inférieure du corps. Il n’y avait pas de portillon de protection au niveau de l’escalier d’accès à la fosse. Les marches de l’escalier sont en inox lisse, ils sont mouillés par les condensats. La SA Burgo Ardennes a été mise en prévention pour des infractions du code du bien-être au travail, pour ne pas avoir procédé à une analyse dynamique de la gestion des risques et pour avoir causé, par défaut de prévoyance ou de précaution, des coups et blessures involontaires et entraîné une incapacité de travail à l’ouvrier. Le contrôle du bien-être a fait des observations. " À un moment donné, ils ont identifié le risque de chute au niveau de la fosse, un garde-corps a été placé mais l’escalier n’était pas protégé. " La cour a estimé qu’en raison " des manquements récurrents dans la politique de sécurité, des différents avertissements judiciaires qui lui ont été adressés, il n’y a pas lieu d’assortir la peine retenue d’un sursis."