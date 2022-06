Et comme de fait, sur les étalages, plus un smartphone. Si les gadgets au mur sont encore bien là, ce n’est pas le cas des objets de valeurs. Il ne reste que les câbles, les deux longues tables sont totalement vides. Le fait a de quoi intriguer quand on connaît comment sont équipés ces magasins.

On aurait bien voulu en savoir plus sur ce méfait: A combien se chiffre le préjudice? Quel est le modus operandi? Quand le magasin sera-t-il réapprovisionné? Rien de tout cela.

Du côté de la boutique, on garde le silence absolu. " Il y a une enquête en cours ", se bornera-t-on à répéter. On a bien essayé de contacter le porte-parole de la firme, mais sans succès. Proximus répond aux abonnés absents.