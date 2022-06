Le 11: marché artisanal, de 10h à 18h; spectacle de fauconnerie, à 14h30 et 17h; conteur féerique à 11h, 13h et 14h30; conteur médiéval à 14h, 15h, 16h et 17h30; musique médiévale, grimage, initiation aux jeux anciens en bois, initiation au tir à l’arc.

Le 12 : même programme que a veille.

Entrée: 5 €; gratuit pour les moins de 12 ans.

Arti’Fous: 0472600589