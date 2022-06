Une dalle de 2000 tonnes poussée sur la ligne Athus-Meuse à Signeulx

Selon le programme initialement prévu, les équipes d’Infrabel ont mis à profit le week-end de Pentecôte pour opérer un glissement important sur deux de trois chantiers importants lancés en province de Luxembourg. À Signeulx (Musson), Straimont (Herbeumont) et Hondelange (Messancy), le gestionnaire de réseau est occupé à renouveler trois portions d’infrastructure ferroviaire sur l’axe "Athus-Meuse". Pour ce faire, les ingénieurs belges ont imaginé une technique innovante. Testée en 2020 à Floreffe et récompensée sur la scène internationale, c’est la première fois qu’elle est utilisée en province de Luxembourg. Il s’agit de construire à proximité de la ligne existante de nouvelles dalles qui accueillent voies et échangeurs. Une fois la préfabrication terminée, l’ensemble placé sur vérins est poussé à la place des anciens équipements démontés. Cette technique permet de réduire au minimum les perturbations sur les trafics marchandises et voyageurs.