Station de fécondation et rucher école à Wibrin (Houffalize)

Mais aussi de se doter d’un outil pédagogique permettant de promouvoir la protection cette abeille indigène de nos contrées avec laquelle la section apicole a choisi de travailler en 2015.

" Lors de la création de notre section, nous avions demandé un soutien à la commune, relate Jacques Delacollette. Le bourgmestre avait répondu positivement, nous demandant de travailler avec l’abeille noire ."

Depuis lors, du chemin a été parcouru vu que, deux ans plus tard, la commune et la section ont signé une convention avec l’ASBL Mellifica dans le but de promouvoir et sauvegarder l’abeille noire.

Une décision qui a porté ses fruits. " En 2018, la commune de Houffalize avait pris la décision d’aider les apiculteurs en leur octroyant une aide financière pour l’achat de reines d’abeilles noires provenant d’éleveurs agréés par Mellifica , poursuit Jacques Delacollette. Cette initiative, qui devait être une première apicole en Belgique, a permis de distribuer approximativement 200 reines aux apiculteurs locaux. "

De 3 à 33 apiculteurs

Des apiculteurs locaux qui sont passés de 3 et 33 au sein de la section apicole houffaloise depuis sa création.

" Beaucoup sont de la commune, mais nous constatons que plusieurs nous viennent de plus loin car ils sont conquis par l’approche que nous donnons à notre apiculture , glisse encore Jacques Delacollette. Ces personnes ont également émis le souhait de pouvoir venir faire féconder leurs reines ici à Houffalize ."

D’où l’installation de la station inaugurée ce samedi.

Le rucher école, lui, trouve son origine dans l’intérêt porté par l’école d’apiculture de Manhay-Erezée. " Ils avaient pris contact avec nous pour étudier la possibilité de donner des cours en abeille noire chez nous, vu que leur région est particulièrement peuplée d’abeilles Buckfast, précise notre interlocuteur. L’idée de proposer une station de fécondation jumelée à un rucher école a donc germé afin de rencontrer les souhaits des uns et des autres. La commune de Houffalize nous a proposé un terrain communal et les responsables du parc Naturel des Deux Ourthes, qui soutiennent notre modèle apicole, nous proposent une aide financière pour l’achat des matériaux. Il ne nous restait donc plus qu’à construire ce que vous voyez aujourd’hui. "