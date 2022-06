Peine de travail pour un ancien footballeur du club de Durbuy qui avait racketté un ado à Liège

Un ancien joueur de foot de Durbuy a été condamné par la cour d’appel de Liège à une peine de travail de 180 heures, ou à défaut, à dix mois ferme pour avoir commis une extorsion à l’aide de violences ou menaces à Liège en 2018. Les faits ont été commis au préjudice d’une victime vulnérable en raison de son jeune âge. Le 26 novembre 2018, vers 16h, un jeune homme s’est fait aborder dans les rues de Liège par un individu. Ce dernier a menacé de le frapper. Alors qu’il fuyait, le jeune a été rattrapé par l’individu qui a été rejoint par un deuxième homme. Les deux suspects ont menacé la victime et se sont fait remettre un téléphone et une sacoche. L’enquête a permis d’identifier un des suspects. II est apparu que celui-ci avait fait appel au footballeur juste avant la commission des faits. Entendu, le jeune homme a nié. Le tribunal avait estimé les faits établis. Devant la cour, la victime semblait encore touchée par les événements. La cour a condamné le complice à une peine de travail. Le footballeur a été condamné par défaut. «Je suis parti pour le football à Chypre», a-t-il expliqué. Il a ensuite admis avoir participé aux faits. «Je veux m’excuser auprès de la cour», a-t-il poursuivi. «Mon ami m’a téléphoné et il m’a dit qu’il était agressé. C’est pour cela que j’y suis allé. Il m’a dit que la personne lui devait de l’argent.» L’ancien joueur de Durbuy n’ayant aucun antécédent judiciaire la cour lui accorde une mesure de clémence qui lui permet d’avoir un casier judiciaire vierge.