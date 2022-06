Les jeunes de Lierneux sont enfin dans leurs meubles à la MJ 51 !

«Ouverte à tous!»

Le bâtiment a été entièrement rénové par les soins du service technique communal. Une fierté pour le bourgmestre des lieux, André Samray. Lors de la partie académique qui a accompagné l’inauguration officielle, il a fait le point sur les dossiers liés à l’enfance et à la jeunesse dans la commune, se montant heureux du projet de la MJ51, lançant: "Que cette maison soit ouverte à toutes et à tous et qu’elle soit un lieu d’échanges, de rencontres et de divertissements". l’échevine en charge de la jeunesse, Anne-Catherine Germain prend le relais, se félicitant, elle aussi, de l’aboutissement du dossier: "3 "Notre jeunesse a un lieu bien à elle où elle va pouvoir vivre ses passions, découvrir un nombre important d’activités et partager avec d’autres des instants de bonheur et de convivialité, évoquant "un outil novateur dans la commune".

Elle souligne les nombreux partenariats qui sont de mise autour de ce projet.: maisons des jeunes des communes proches, services communaux et de l’action sociale, AMO ou encore infor-jeunes, sans oublier, évidemment, les jeunes qui ont porté ce projet et Amandine et Lya, les animatrices.

Vers la reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Si la MJ est fonctionnelle, accueillante, il lui reste un fameux défi à relever: celui de la reconnaissance officielle par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui lui ouvrirait, notamment, les portes d’une subsidiation.

Le dossier est sur les bonnes voies et tous croisent les doigts pour recevoir de la capitale une bonne nouvelle dans les prochains mois. En attendant, la Maison des jeunes est ouverte à toutes et tous, de 12 à 26 ans. L’accueil se fait les mercredis, vendredis et samedis. Des activités sont prévues les lundis, mercredis, vendredis et samedis. L’actualité de la MJ 51 est accessible via les réseaux sociaux.