Léglise : un marché du terroir aux saveurs internationales

Un peu plus loin, Carl est également présent avec un stand suédois. Pour lui aussi, c’est une première en terre ardennaise. "J’ai déjà visité Bruxelles mais ici votre région est magnifique et très reposante. Je viens de la côte ouest du pays, là où nous travaillons beaucoup les produits de la mer. Nous proposons ici des croquants à base de poisson, des huîtres de notre région, des algues séchées ou encore de la poudre de moule". Sans oublier une bière typique de la Suède à base d’algues et dont le goût est salé.

Plus convivial ici

Habitués des marchés du terroir dans leur pays, les deux hommes voient-ils une différence avec celui de L’église? "Non, c’est assez similaire souligne Nils. Par contre, ce qui est frappant, c’est le côté festif et convivial. Chez nous, tout est plus rigide et carré. Lors de nos marchés, on n’a pas le droit de proposer de l’alcool. Pourtant, on peut voir qu’avec le bar, les gens sont plus joyeux et le feeling passe mieux avec les producteurs" . Carl abonde dans le même sens. "Chez nous, les marchés se déroulent en matinée, les gens prennent moins le temps qu’ici à Léglise. Il nous manque cette convivialité". Un élément du marché du terroir de Léglise va-t-il est transposé dans les marchés de leur pays? "Oui, le système mis en place pour choisir les producteurs locaux est intéressant. En Suède, on a du mal à sélectionner car nous ne disposons pas d’un document officiel avec des critères bien précis. L’idée est donc intéressante" terminent les deux hommes.

Dans le cadre du projet LocalEat

Si le marché de Léglise a pu accueillir ces délégations étrangères, c’est grâce au projet LocalEat porté par six partenaires européens belges, finlandais, français et suédois. L’objectif de ce projet européen est de proposer aux acteurs des territoires des solutions pratiques pour faire des produits alimentaires locaux un levier de développement économique local et de relocaliser de la valeur ajoutée. Une des grandes idées du projet est notamment d’échanger sur les bonnes pratiques de chacun.