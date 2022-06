Le Libramontois harceleur est aussi le champion wallon des interpellations citoyennes

À tel point, qu’il est considéré comme " le champion de Wallonie des interpellations citoyennes" .

L’homme est arrivé furibard, hurlant dans la salle d’audience, attaquant la magistrate, le parquet, l’avocate de la dame. Mme Hertay, présidente du tribunal, l’a vite remis à sa place (et ce ne fut pas facile, tant la voix hurlante du sexagénaire prenait le dessus) en lui faisant savoir qu’elle n’accepterait pas la moindre remarque sur la composition du siège.

Un harcèlement sournois et insidieux

Quatre faits lui sont reprochés. Il s’assied régulièrement sur un banc devant l’immeuble de la dame, il lui dépose des petits papiers dans sa boîte avec son numéro de GSM. En tant que recordman des interpellations, il a été interviewé par un journal. Il a réussi à distiller des propos de toute évidence destinés "à sa belle" qui les a très mal pris. Enfin, il a profité de ses interpellations au conseil communal libramontois en proposant l’organisation "d’une fête des amoureux, des poètes et des romantiques" qui serait avancée au 6 mai, alors que la fête de l’amour est fixée le 9 août dans les villes du monde entier. Dans le cadre de ce déplacement de dates (justement le jour de l’anniversaire de la plaignante!), il proposait aussi de débaptiser des noms de places et de rues (justement celles qui lui rappelaient ses fantasmes!) pour des noms évoquant des situations amoureuses.

"Ma cliente vit un calvaire depuis 2016, précise MeHélène Michel, l’avocate de la dame harcelée. Elle est en dépression nerveuse et a peur de sortir de chez elle de crainte de tomber sur cet olibrius. C’est invivable; elle va devoir déménager pour quelque temps de tranquillité avant qu’il ne la relocalise."

Le ministère public, représenté par la substitute Anne-Charlotte Carlier, a parlé de faits, qui, pris isolément, pourraient prêter à sourire, mais qui, l’un derrière l’autre, "relèvent d’une stratégie sournoise et insidieuse" . Elle a requis dix mois de prison et 1200 € d’amende à l’encontre du harceleur récidiviste.

«Harceleur ou victime?»

MeFrançois Fadeux qui défend le prévenu, considère que son client est une victime. "Je suis outré par la position de la partie civile et du ministère public, se plaint-il. Mon client souffre aussi de la situation, lui aussi prend des médicaments et on se sert du jugement de Liège pour en remettre une couche, pour gonfler des faits totalement anodins, interprétés et grossis par cette dame. Il n’y a de la place que pour un acquittement."

Le tribunal rendra son jugement le 12 juillet.