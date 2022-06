Le Flow'Stival, trois jours de concerts au coeur de Florenville

Une date à revoir

La soirée du vendredi exclusivement dédiée aux DJ, avec il faut l’admettre peu de monde sur le dance-floor, a été marqué par l’absence de la tête d’affiche Daddy K qui avait dû déclarer forfait à cause d’une opération chirurgicale en urgence.

Samedi place au live avec pour commencer deux pointures de la province, Triplay et ses covers revisitées avec la particularité de reprendre les voix lead au violon et Florent Brack, chanteur de la commune d’Herbeumont qui avait gagné The Voice il y a sept ans déjà. De quoi chauffer les quelques centaines de festivaliers (les plus optimistes parlent de 600 personnes) pour profiter des deux derniers groupe, Ykons et Mister Cover.

Du côté des Liégeois de Ykons, un répertoire bien à eux qui groove et entraîne littéralement le public. Pour Mister Cover, comme son nom l’indique des reprises allant du rockabilly à Stromae avec le souci du détail jusque dans les sonorités bien spécifiques. Pour les deux groupes, des sets réglés comme du papier à musique qui attestent des années de scène. Mister Cover va d’ailleurs bientôt fêter ses 20 ans à Forest National. Assurément une affiche qui aurait dû drainer beaucoup plus de monde mais pourquoi organiser un tel événement la veille des examens?

Le dimanche après-midi devait être plus familial avec sur scène des groupes locaux mais la météo exécrable en a décidé autrement et le Flow’stival s’est mué en Flott’stival. Les pluies diluviennes ont eu pour conséquence le forfait de la moitié de la programmation et la désertion du public. On ne peut que saluer la détermination de Léa Pochet, du trio Yalla, des Frères Canailles et de DJ Pops de prester dans des conditions parfois dantesques pour quelques dizaines de courageux qui avaient décidé malgré tout de soutenir ces artistes et de faire la nique à la pluie.

Si on sait déjà qu’il y aura un Flow’stival en 2023, on peut espérer que les organisateurs viseront une période plus propice pour leur public cible, c’est-à-dire en dehors des périodes d’examens et autres blocus.