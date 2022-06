Cet ancien doyenné regroupe les paroisses situées dans les communes de La Roche-en-Ardenne, Rendeux et Tenneville. Et Dochamps, entité du territoire de Manhay. Son église avait été retenue comme "coup de cœur" par le réseau Églises ouvertes qui coordonne l’opération.

Visites libres et fleuries

"Nous participons chaque année à ce week-end. C’est l’occasion de mettre en valeur notre patrimoine et ses richesses" explique Patrick Gillard, une des chevilles ouvrières de ce week-end. Il enchaîne: "Par le passé, nous avons déjà mis sur pied des expositions. Cette fois, nous avons décidé de proposer des visites libres mais de fleurir particulièrement notre église pour ces "églises ouvertes." Rapidement, le visiteur est plongé dans cette ambiance florale. À côté de l’impressionnante porte de l’église, qui renvoie au film "Le nom de la rose" deux vasques donnent le ton. Le reste de l’édifice est à la selon. Le fleurissement de l’endroit n’est pas étouffant. Quelques touches délicates à des endroits clefs donnent une ambiance particulière.

Fleurs des champs

Pour la mise en ambiance, Patrick Gillard a pu compter sur une alliée de choix, à savoir son épouse Marie-Esther. C’est elle qui s’est chargée de décorer l’église. Elle a opté pour une décoration champêtre: "Aucune fleur n’a été achetée. Elles viennent des champs et des près d’ici, certaines m’ont été données par des habitants" explique-t-elle.

Elle qui a passé des heures pour mettre tout cela en place. Derrière cette décoration tout aussi éphémère que belle, se cache une église exceptionnelle, symbole d’une paroisse millénaire! Dédicacée à saints Pierre et Paul, cette église est un véritable cours d’histoire. Dalle commémorative, plafond en stuc, maître-autel et sa toile récemment rénovée, autant d’éléments qui attirent le regard et font découvrir un patrimoine souvent méconnu. C’est d’ailleurs l’un des objectifs d’Églises ouvertes. Nul doute qu’à Dochamps, il a été rencontré.