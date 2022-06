À cela s’ajoutent les prix souvent cassés du neuf qui n’incitent pas forcément à la réparation. Pourtant, des cordonniers, il en existe toujours même si leur nombre a considérablement diminué au fils des années.

Des passionnés qui sont toujours en place actuellement. C’est le cas un peu partout dans la province. Nous avons visité l’atelier de Brice Robert, cordonnier à la rue de Diekirch à Arlon.

Famille de cordonniers

L’homme est dans le métier depuis 43 ans. Issu d’une famille de cordonnier, il est donc tombé tout petit dans la profession. "Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont tous pratiqué ce métier souligne Brice Robert. Mon père a démarré à Virton avant de déménager à Arlon" . Bien qu’issu d’une famille de cordonnier, c’est vers le côté médical que Brice est attiré. "Mais j’ai vite compris que mon père me poussait dans sa voie souligne-t-il. C’est alors qu’il s’inscrit à l’école du cuir de Liège tout en apprenant le métier avec le paternel. "J’ai également suivi une formation en orthopédie".

L’avantage de la frontière

Formé, il passe la frontière luxembourgeoise pour y travailler de nombreuses années. Là-bas, il confectionne des chaussures sur mesure. En 2015, il a l’occasion d’acheter sur Arlon ce qui deviendra son atelier actuel. "Il y avait plus de cinq cordonniers sur Arlon il y a vingt ans. Je suis pratiquement le dernier en place aujourd’hui". Du boulot, il en a et ne s’en plaint pas. "La chance, c’est d’avoir le Luxembourg à côté avec la clientèle du travail. Là-bas, les gens mettent parfois 600 euros pour une paire de chaussures. Ils trouvent donc important de les réparer de temps à autre". Mais depuis quelques années, Brice Robert constate que la plupart des gens jettent moins. "Je pense qu’il y a une prise de conscience. Elle est peut-être écologique ou financière. À présent, j’entends souvent les gens dire qu’ils n’aiment pas jeter".

Prêt à former quelqu’un

Le métier a-t-il donc encore de l’avenir? "Oui, mais il est important de se diversifier poursuit l’artisan. La serrurerie, les sacs, les gravures,., sont des compléments à la restauration de chaussures". Brice lance d’ailleurs un appel aux intéressés. "Bien que toujours passionné, j’aspire à me retirer tout doucement. Avant ça, je suis prêt à former quelqu’un de motivé avec l’objectif de reprendre à terme mon commerce". L’amour du métier, il le justifie par l’attirance de la bonne chaussure mais aussi et surtout le contact avec les gens. "Je n’aspire néanmoins pas à la pension tout de suite. Le métier demande de la concentration mais ce n’est pas non plus quelque chose d''ultra-physique" termine l’artisan.