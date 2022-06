Christian Pierre remporte le festival de l'Ardenne de Scrabble à Houffalize

Côté joueurs, on a fait de ce festival des Ardennes, un rendez-vous incontournable et en plus des scrabbleurs venus de France et de l’ensemble du pays, nos représentants provinciaux étaient évidemment de la partie, venant des clubs de Bastogne, Bouillon, Libramont ou encore Houffalize. Notre meilleur représentant à ce niveau, c’est Luc Thomas. Le Bouillonnais a réussi à se hisser dans le Top 10 mondial l’année dernière à Aix. "J’avais mis toutes les conditions de mon côté pour réussir ce mondial explique ce dernier. J’ai profité du télétravail pour pouvoir me préparer comme jamais. Et le tournoi s’est particulièrement bien déroulé pour moi au point que j’étais encore en course pour une place sur le podium avant de rater un coup qui m’a coûté cher. Je serai présent à Louvain en juillet pour les 50eschampionnats du monde mais je sais déjà que je ne pourrais pas réitérer un tel résultat."

En plus de ses participations personnes, Luc Thomas se démultiplie dans notre province pour promouvoir sa discipline dans les écoles. "Il y a des belles choses qui sont mises en place mais mon seul regret, c’est de ne pas voir les enfants franchir le pas et rejoindre l’un des clubs de leur région. Lors de ce festival, ça serait bien d’avoir une compétition pour eux mais c’est impossible puisque l’on est en pleine période d’examen." Engagé durant deux journées comme juge arbitre du tournoi, Luc Thomas s’est fait plaisir lors de la Coupe des Nutons où il est allé chercher une belle 6eplace.

Le classement final du Festival de l’Ardenne étant remporté par Christian Pierre, quintuple champion du monde dans cette discipline.

Un champion du monde comme consultant

Durant les quatre jours de compétition, sous la houlette de Denis Collard, on retrouvait l’ensemble des parties disputées en live sur le site de l’organisation. Et pour assister Monsieur Météo, on retrouvait ni plus ni moins que le champion du monde, Romain Santi. "Denis m’a proposé ce rôle et je trouve ça intéressante de pouvoir commenter les différentes parties en y apportant un côté didactique explique ce dernier. On donne des petites astuces, aussi bien pour le joueur habitué que pour le joueur lambda. Et comme j’ai eu une grosse compétition la semaine dernière avec les championnats de France, je suis ici plutôt en mode décompression." Le champion du monde qui n’est pas certain de remettre son titre en jeu lors du mondial prévu fin juillet à Louvain-La-Neuve. "J’avais accepté de prendre un rôle important dans cette grosse compétition avant d’être sacré et faire les deux me paraît très compliqué. Actuellement, la tendance est plutôt à ne pas être présente comme joueur."