Virton : 11e édition du festival de la caricature et du dessin de presse (VIDEO)

C’est sous un soleil de plomb que la 11e édition du Festival International de la caricature et du dessin de presse a débuté ce samedi 4 juin. Après plusieurs éditions à Bastogne, l’événement a retrouvé la terre gaumaise. Les plus curieux n’ont pas boudé leur plaisir. Plusieurs expositions de dessinateurs étaient à découvrir à travers Virton: Ali Hamra et Jawad Morad dans les Caves de l’Hôtel de Ville, Philippe Moine et Rafagé la Galerie du Cheval Blanc, les réalisations du festival d’humour et vigne de Jonzac au sein de la Galerie Marguerite Brouhon ou encore Rafagé au Grand Café l’Avenue. Certains se sont rendus sur la grand-place où étaient réunis les dessinateurs et caricaturistes tels que Xavier Dauga, Michel Roman, Bonfim, etc. " Nous sommes un cercle d’amis. Nous avons un peu moins de participants cette année dû au Covid mais 18 ont tout de même répondu présents à mon invitation et viennent de France, des Pays-Bas, de Syrie ou encore du Portugal. Philippe Moine notamment réalise des caricatures de très belle qualité. Nous avons vu un peu plus petit tout en gardant les ingrédients qui ont fait la renommée de ce festival « , se réjouit Raphaël Donnay, alias Rafagé, organisateur de l’événement.