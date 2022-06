Marche-en-Famenne : Au WEX, le NRJ Music Tour a attiré des milliers de personnes (VIDEO)

C’est au tour de Jérémie Makiese qui trépignait d’impatience dans les coulisses. Tiens, et l’Eurovision Jérémie? "C’était une aventure de dingue, inou blia ble! Il y a encore deux ans, je ne faisais que jouer au foot, là je chante. Avec l’Eurovision, j’ai réalisé un rêve. C’était une formidable découverte culturelle."

6.000 places offertes par NRJ

Suivront Yanns qui fait un carton avec son Clic clic panpan, Ben’Do qui se souviendra de sa soirée parce qu’il reçoit son premier disque d’Or pour son titre Pareil et que c’est l’anniversaire de son fils (1 an), resté dans les coulisses. Ben’Do avait invité Silent Jill, qui se produisait pour la toute toute première fois sur scène ce soir-là.

Si cette jeune femme de 34 ans avait perdu de sa confiance après son expérience Star Ac, il y a quelques années, elle a assuré.

Son premier single est sorti il y a 3 semaines et elle ose recroire en ses rêves. Mamhood, on l’avait vu à l’Eurovision, connaîtra malheureusement quelques problèmes de technique, Keen’V ajoutera encore un peu de chaleur avec Tahiti , Tayc, chanteur et décidément danseur hors pair, a enflammé la scène avec ses danseuses, Christophe Willem a tout donné de lui pour le plus grand plaisir du public et la soirée s’est clôturée avec Big Flo et Oli qui revenaient après 2 années d’absence de la scène et leur dernier single Sacré bordel . Et le Tour est joué! Rendez-vous au WEX en 2023!

«PS : Je t’aime», le nouveau single de Christophe Willems

Retour après 5 longues années d’absence mais pas d’abstinence! La star revient en force avec un album qui a du sens: "Pendant cette pause, j’ai retrouvé le plaisir de la musique pour la musique, pris le temps de me poser pour rencontrer d’autres univers et de sortir des automatismes imposés par le métier. Avec le confinement, je me suis posé beaucoup de questions sur l’utilité de ce métier. On nous disait que la culture n’avait pas d’importance." Son prochain album, il l’a complètement détricoté (il était trop joli, trop poli) pour le recomposer intégralement (il fallait quelque chose de plus cash).

Et il écrit, avec Slimane, ce fameux PS: Je t’aime qu’il adresse à son public. Parce que c’est ça le plus beau souvenir de sa carrière et ce qui l’anime avant tout, la rencontre avec son public. Et s’il devait définir son parcours en trois mots, il n’hésite pas: "Amusement, sinon ce n’est pas la peine de le faire. Sincérité, depuis toujours et quelle que soit la situation. Hors cadre, à tous niveaux. Je mène ma carrière comme je mène ma vie, je ne crois pas au destin, à la fatalité, rien n’est écrit, tout évolue et il faut trouver du positif en tout. Mon dernier album RIO n’a pas rencontré le succès escompté et c’est ça qui a fait que j’ai pu repartir vers autre chose."

Son implication dans The Voice lui a permis de sortir du factuel, de renouer avec son public. Participer au NRJ ce dimanche au WEX lui offre un autre challenge, celui de se connecter avec de nouveaux fans. Mission réussie! Christophe Willem est une très belle rencontre, humaine, sensible et on ne s’étonnera pas qu’il fasse le bilan de sa carrière en soulignant la bienveillance dont il est entouré. Après tout, ne dit-on pas « Qui se ressemble s’assemble » ? Sortie du disque en septembre, tournée dès janvier 2023.