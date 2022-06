La ferme des Roiseux renoue avec le public de l'Hamawé Roots Festival

Cajun, zydeco, jazz et bluegrass

Hamawé pluvieux, Hamawé heureux. Le dimanche, c’est à nouveau sous le chapiteau de la ferme des Roiseux, "une famille formidable" aux yeux des organisateurs que le public s’est donné rendez-vous en masse pour découvrir le reste de l’affiche. Tout au long de la journée, le groupe Hills of Belgium a assuré le fil rouge. Le duo composé de Lorcan Fahy au violon et de Jérémie Fraboni au banjo a proposé sa musique montagnarde du plat pays et revisité les racines de la musique américaine. " C’est la première que nous sommes ici à Hamawé en tant qu’artistes. Nous savons que les organisateurs sont très investis dans la musique traditionnelle américaine avec une grande renommée. Nous voyons un renouveau dans cette musique très vivante dont se sont nourris le country, le bluegrass ou le jazz. Nous avons découvert celle-ci par hasard et nous nous sommes rendu compte que le violon et le banjo allaient très bien ensemble ". Autre pays, autre style avec le Nato Jazz Orchestra composé d’une vingtaine de musiciens et accompagné de deux chanteuses pour revisiter les grands classiques du jazz. Ces derniers ont préparé au public une petite surprise avec quelques morceaux en français.

Originaires d’Utrecht, les quatre musiciens de Bluegrass Boogiemen se sont de nouveau produits sur la scène gaumaise après un passage en 2008. Leur bonne humeur a rapidement gagné les spectateurs. Tête d’affiche tout droit venue de Montréal, le Winston Band s’était donné pour objectif de faire danser le public avec leur musique cajun, zydeco et rock. Mission accomplie puisque les cinq musiciens ont amené le soleil et la chaleur qui manquaient à l’extérieur et ont fait danser le chapiteau. C’est donc un public survolté qui a accueilli en fin de soirée le groupe régional The Straps et leur nouveau contrebassiste, Manu Moreau.