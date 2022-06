Aubange: une habitation victime d’un incendie dans la nuit de dimanche à lundi

Ce lundi 6 juin, les pompiers d’Arlon, Aubange et Virton ont été appelés vers 3h40 pour un feu d’habitation à la rue Schmit à Aubange. À l’arrivée des secours, deux personnes étaient coincées à l’étage. La première équipe sur place, avec l’aide des policiers, a procédé au sauvetage et à l’évacuation du bâtiment mitoyen. Le feu était pleinement développé au rez-de-chaussée. Une fois l’incendie maîtrisé par les pompiers, l’habitation était totalement inhabitable. Les autorités communales ont été prévenues et les personnes devront être relogées.