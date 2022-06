(VIDEO) Le Land Art Nassogne, un espace d’exposition au château du bois

Une multitude d’espaces

Le LAN, ce sont des espaces d'exposition intérieurs (château et pavillon) et extérieurs dans le Pré-Lacroix, un bar et une terrasse pour profiter de la vue magnifique sur la forêt environnante, des chambres pour accueillir des artistes, des projets à venir avec l'art contemporain comme dynamique. Philippe Marchal, concepteur du LAN, veut le site ouvert à tous. Il se souvient de son père qui lui disait qu'on pouvait entrer dans une galerie comme dans un magasin de chaussures, juste pour regarder, et il ajoute: "Si tout ne parle pas à tout le monde, ça ouvre en tout cas les horizons. Tout le monde est le bienvenu et j'espère que les nassognards viendront découvrir les lieux. Les artistes sont également les bienvenus en résidence, pour autant qu'ils proposent un carnet d'artiste ou laissent une trace de leur passage". Pour l'heure, au pied du château du Bois, des œuvres contemporaines sont installées çà et là. L'Euclide de Jean-François Diord, ancien chef de l'atelier de sculpture de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, en est la pièce maîtresse et rappelle le cycle de la vie. Dans le pavillon, Jean-Roch Focant, ancien animateur culturel à Marche, présente Ar (t) boretum, exposition de Mail Art sur le thème de l'utopie de l'arbre.

Projets futurs

Philippe Marchal espère bien voir vivre le site et envisage déjà de créer des ponts avec d'autres lieux, ailleurs en Ardennes, ou plus loin, pour proposer des parcours artistiques. Le LAN, c'est en tout cas d'abord une belle histoire de rencontres, d'affinités, d'amour de l'art et de liens, entre les hommes et la nature, entre l'art et les hommes entre les hommes tout court.

Plus d’infos: www. landartnassogne.be/