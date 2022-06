2 accidents à Durbuy et Saint-Hubert : plusieurs blessés dans un état grave

Le premier s’est déroulé ce samedi, en fin d’après-midi, sur la nationale 638 (Hamoir vers Bende) à hauteur de la borne kilométrique 21 sur la commune de Durbuy. L’accident implique deux groupes de motards. Le premier groupe roulait vers Bande, tandis que l’autre venait en sens inverse. Dans un virage, pour une raison encore inexpliquée, une conductrice de l’un des groupes s’est déportée, volontairement ou non, a glissé sur le flanc et est tombée dans le virage. S’en est suivi un accident en cascade avec les autres motards venant en sens inverse. Un second motard est tombé, a glissé sous la berne centrale et a terminé sa course dans le ravin tout proche.