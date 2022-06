"La Divide, c’est 1266 km et 16640 m de dénivelé positif à parcourir d’une traite et en autonomie totale , explique ce Marchois de 31 ans, expatrié à Bruxelles. C’est aussi seulement un tiers de macadam, un tiers de chemins de type gravel et un dernier tiers de randonnée de type GR pas toujours praticables. J’ai dû porter mon vélo sur un gravel de 20 kilomètres pendant 5 heures, et dans 2 cols très costauds. Il avait plu et de la boue collante se mettait partout."

Parti du sud de l’Italie, de Pompéi au pied du Vésuve, l’aventurier marchois a craché des flammes pendant 4 jours et 7 heures avant de rallier Torbole, au nord de Vérone. Il s’est à peine reposé quelques heures pour recharger les batteries. "J’ai passé 4 nuits dehors.La première, je n’ai pas dormi, et les trois autres à peine 3 heures sur des chemins à côté du parcours" , avance-t-il.

«Pizzas, pâtes et lasagnes, mes sponsors»

"Un top 20 aurait déjà été bien. Mais la course se faisant, j’étais mieux placé. J’ai su garder une vitesse moyenne constante, en veillant à bien m’hydrater et m’alimenter. Pizzas, pâtes et lasagnes auront été mes sponsors."

Adrien Guilmin regarde déjà plus loin encore. En août, il s’élancera sur la Silk Road Mountain Race au Kirghizistan, 1800 km et 30000 m de dénivelé positif, toujours d’une traite et en autonomie complète. "Je l’ai déjà faite en 2021, mais j’avais abandonné après 908 km le 5e jour, alors que j’étais 3e, après avoir cassé une roue" , note ce dernier.

3000 km en Afrique?

"Tant que je n’aurai pas fini cette course, j’y retournerai. Ce n’est pas la plus longue, mais la plus difficile au monde. Elle emprunte les contreforts de l’Himalaya. Les températures peuvent varier de – 10 degrés à 40 degrés, et il est très difficile de trouver des endroits pour se ravitailler. Un copain m’a aussi proposé de l’accompagner en septembre sur la Rhino Run, 3000 km depuis l’Afrique du Sud jusqu’en Namibie. On verra. Et en 2024, j’aimerais faire la Great Divide Canada, 4000 km du Canada au Mexique à travers les Rocheuses."