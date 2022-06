Une trentaine d'églises ouvrent leurs portes ce week-end dans le Luxembourg

Plus de 30 édifices accessibles

De nombreuses activités sont organisées dans ce cadre. Au panthéon de ces dernières, les journées "Églises ouvertes" programmées le premier week-end de juin. Ce sera donc pour ces 4 et 5 juin avec la quinzième édition de l’opération. Thème retenu cette année: "Itinérêves."

Un programme qui se déclinera dans plus de 500 édifices en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. Plus d’une trentaine de ceux-ci sont situés dans notre province. De Virton à Merleux-Hotton, de Maboge (La Roche-en-Ardenne) à Arlon, en passant par Torgny ou Beho (Gouvy), le visiteur n’aura que l’embarras du choix pour (re)découvrir des églises et autres chapelles. "Profitez de ce week-end pour vous aventurer sur le fil ténu entre réel et imaginaire. Que ce soit en pérégrinant d’une église à l’autre, en méditant simplement dans un lieu paisible ou en pratiquant une activité artistique" , invite-t-on du côté du réseau.

Trois coups de cœur

Celui-ci, comme c’est la coutume depuis plusieurs années, épingle des "coups de cœur" par province. Ils sont au nombre de trois chez nous. Le premier concerne le monastère d’Hurtebise (Saint-Hubert) avec au programme conférence, théâtre, concert, visite guidée et découverte des abords avec un "itinéraire bucolique dans la nature". Autre événement pointé, celui qui permettra de découvrir des églises et des chapelles de la commune de Libramont. Il s’agit là d’un circuit motorisé d’un peu moins de 40 km commenté par les membres du Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny. Dernier coup de cœur pour ce week-end dans la commune de Manhay où l’église de Dochamps sera spécialement fleurie pour l’occasion. De la visite libre à l’exposition, de nombreuses activités sont prévues dans les édifices. On trouvera dans ces derniers le programme complet du week-end. Ce programme est également disponible via le net.

www.openchurches.eu.