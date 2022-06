On opère à nouveau à Vivalia, mais il faudra 6 mois pour revenir à la normale!

Un constat solennel tout d’abord et qui illustre l’ampleur du phénomène: " D’après notre assureur Ethias que nous avons encore rencontré ce matin, la cyberattaque dont nous avons été victimes est la plus grosse attaque informatique jamais connue contre un hôpital en Belgique , affirme le Dr Pascal Pierre, directeur général aux Affaires médicales. C omme le Covid a démontré qu’il y avait des variants de plus en plus agressifs, dans les virus informatiques également, les hackers ont des virus de plus en plus méchants."

Un travail de titan

Refaire fonctionner une machine aussi énorme que Vivalia en trois semaines "est une performance remarquable ", insiste le président de l’intercommunale, Yves Planchard.

Pour cela, l’équipe des 35ETP informaticiens de Vivalia autour de leur directeur Yves-Henri Serckx ont bossé quasi jour et nuit depuis trois semaines, avec l’appui considérable des fournisseurs en matériel informatique. "Un fournisseur venu de Toulouse a mis la nuit pour remonter une installation de radiologie", ajoute le DGYves Bernard.

L’équipe dirigeante de Vivalia souligne l’esprit d’’initiative du directeur informatique Y-H. Serckx qui, lors de l’attaque en pleine nuit il y a trois semaines, a eu le bon réflexe d’éteindre et déconnecter tous les serveurs, sans quoi le dommage eût été plus grand encore.

En attendant, le travail de Serckx et son équipe a permis de rendre à nouveau fonctionnels 690PC en trois semaines et de terminer, pour ce week-end de Pentecôte, la phase "Restart "redémarrage".

La phase "reconstruction" s’est ébauchée en parallèle

"Et malgré tout ce contexte difficile, nous avons continué de payer notre personnel, nos fournisseurs et nos prestataires indépendants en temps et en heure", se félicite le directeur général, Yves Bernard.

On opère à nouveau

En pratique, les blocs opératoires sont à nouveau fonctionnels depuis ce mardi à l’hôpital d’Arlon et depuis jeudi à Marche.Ils le seront dès la semaine prochaine à Libramont.

"Cela a été un vrai challenge de relancer les quatre axes prioritaires: d’abord les urgences et les soins intensifs, puis les labos et la radiologie, ensuite les quartiers opératoires et enfin les consultations.Les consultations reprennent petit à petit elles aussi" , avance le Dr Pierre, patron du secteur médical. "Ne nous leurrons pas cependant.Il nous faudra de 4à 6mois pour revenir à un système opérationnel tout à fait complet , pondère Yves Bernard. Mais cette crise nous aura permisd’être plus forts et de mettre en place des harmonisations et fonctionnalités meilleures. "