Les jeunes apprennent à rouler à vélo, en toute sécurité, avec la police de Gaume depuis plus de 15 ans

L’année 2022 a connu un succès plus que satisfaisant puisque 761 élèves provenant de 34 établissements de Gaume ont participé à l’une des 11 journées organisées par la zone de police de Gaume. Le nombre d’accidents de la route étant très important sur nos routes, la sécurité routière reste l’une des priorités de la zone de police de Gaume.

Apprendre en plusieurs années

Le plan d’action des forces de l’ordre s’étale en différentes étapes et sur plusieurs années. D’abord en 3e et 4e primaire avec une sensibilisation aux dangers de la rue depuis le point de vue d’un piéton. Ensuite, en 5e et 6e primaire, les agents de la cellule provinciale d’éducation et de prévention de la province de Luxembourg complètent les enseignements théoriques, mais du point de vue du cycliste cette fois. Des quiz sont organisés, par la suite, pour s’assurer de la bonne intégration de la matière transmise par les formateurs.

La journée «vélo»

Pour terminer la formation, les acquis sont mis en pratique lors de la journée « vélo ». La fameuse journée où les enfants doivent apporter leur vélo à l’école ! L’occasion, pour les jeunes, de se confronter réellement à la route tout en étant accompagnés de policiers et/ou de bénévoles férus de cyclisme. À l’issue de cette balade, un petit passage par la voiture tonneau permettait de sensibiliser les enfants au port de la ceinture de sécurité.