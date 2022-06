La commune de Gouvy met son personnel en valeur

Les traditionnels vœux communaux ont été mis à mal lors de ces deux dernières années. La crise sanitaire a empêché la tenue de ces rendez-vous presque incontournables dans la vie, notamment, d’une administration communale. À Gouvy, la très dynamique amicale du personnel avait fixé rendez-vous à tous à Sterpigny pour un moment de détente et de convivialité. La commune, entité politique, s’y était associée. Dans son mot, la bourgmestre des lieux Véronique Léonard manie l’humour d’emblée: "Deux années et demie à évoquer en un seul discours. Ça risque d’être long!" , insistant dans la foulée sur l’importance des relations humaines et des liens sociaux. L’occasion était belle pour mettre à l’honneur plusieurs personnes admises à la pension. Alain Gueibe, Guy Nelles, Anita Bourgraff, Christiane Léonard pour respectivement 41, 42, 43 et 22 années de présence au sein des services. Notons qu’un autre pensionné, Claude Barbette, était excusé.